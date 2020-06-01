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Riders show they want to get out and compete this season *H&H Plus*
Lucy Elder
1 June, 2020 20:14
As surveys of event riders from grassroots to elite level indicate an appetite to return to competition this season, H&H speaks to rider and organiser representatives to find out more, while British Eventing’s wrangle with its insurers over refunds continues...
Early indications show there is a demand for eventing this year, at all levels, as stakeholders move to work out how to target adapted events to best serve the sport.
Surveys and questionnaires have popped up, including a collaboration between the Eventing Riders Association (ERA), Event Horse Owners Association and British Eventing Organisers Association (BEOA).
British Eventing (BE) and multiple event organisers Bede has also sent out surveys to help inform when, where and at what level competitors might want events when restrictions allow.
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