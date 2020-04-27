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Plans underway for future competitions, with social distancing *H&H Plus*
Lucy Elder
27 April, 2020 18:43
As the length of the current lockdown remains unknown, some event organisers and sporting governing bodies are planning ahead so they are best placed to get sport up-and-running as quickly as possible when the rules allow. H&H finds out more...
Discussions are happening on how shows and events might adapt to run once restrictions relating to the coronavirus ease.
While answers to questions on how long lockdown will continue for – or if it will return once lifted and what social distancing measures will be required in coming weeks and months – remain unknown, cautious planning is under way across the disciplines.
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