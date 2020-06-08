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Kim Bailey: Racing is back with a vengeance *H&H Plus*

Opinion
Kim Bailey Kim Bailey

Racing is back with a vengeance. After a week of watching racing on the TV, mostly staged on the all-weather, we moved to Newmarket for a huge four-day meeting which, even without the crowds, made excellent viewing.

Staging racing behind closed doors is no fun if you are an owner or a regular racegoer, but watching through the brilliance of ITV Racing and Racing UK at least made the sport exciting. The 2000 and 1000 Guineas were two fabulous examples of our sport and well done to Andrew Balding and champion Flat jockey Oisin Murphy, trainer and rider of the 2000 Guineas winner Kameko.