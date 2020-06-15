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Ones to watch at Royal Ascot 2020 *H&H Plus*
Hannah Lemieux
15 June, 2020 09:27
As we look ahead to a week of top-class racing, albeit without any racegoers, some of those involved reveal to our racing editor Hannah Lemieux, their selection of horses worth watching...
Racing fans rejoiced at the news the sport would make a return to racecourses on 1 June, the first equestrian discipline to emerge from the dark depths of lockdown, owing to the coronavirus pandemic.
The equally good news was that Royal Ascot would remain in its scheduled week in the calendar, 16 to 20 June, albeit behind closed doors – an event not open to members of the public.
The grandstands will fall silent this year; there will be no pomp and pageantry or the much-anticipated vision of The Queen arriving in her royal carriage. There will be no sartorial elegance, bright colours or eccentric headwear on display.
However, we can all celebrate the fact that Flat racing’s highlight goes ahead, and perhaps we can revel in our own ways at home, pop open the champagne and throw out the picnic rug. Here’s the lowdown…
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