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Marcus Armytage: We’re champing at the bit to get back racing *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

Hopefully on Monday, 1 June, racing will restart on the Flat at Newcastle Racecourse. But, at the time of writing, there has still been no official confirmation either way about it from the government. Until the stalls open for the first race at Newcastle, do not count on it.

So far, the coronavirus pandemic and the subsequent lockdown has affected Flat racing and jump racing in different ways but – unlike many other sports, most notably football – I don’t know one person in racing who does not want to restart. Everyone is champing at the bit and wants to get back to making a living.