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Stay local and no ride judges as showing prepares to restart *H&H Plus*
Alex Robinson
27 March, 2021 11:06
The Showing Council has updated its blueprint for the resumption of competition. H&H finds out about the changes, and speaks to the council and organisers about what they will mean, for shows and competitors
THE Showing Council has released an updated
showing blueprint in response to the Government’s roadmap out of lockdown.
The evolving document was first sent out in July 2020 as a guide for the resumption of showing in England. The most recent changes include the recommendation to “stay local”. Competitors are not allowed to ride for more than one stable at one show and judges will not ride, although this is under review.
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