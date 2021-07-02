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Mares lead Horse & Hound M&M in-hand championship *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Find out who took home the 12 native breed titles as well as the overall championship title

    Girl power prevailed in the Horse & Hound mountain and moorland (M&M) supreme championship at the 2021 Royal Windsor Horse Show as a Connemara mare was Jennie Loriston Clarke’s choice to take the overall title over 11 other quality native breed champions.

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