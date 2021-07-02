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Windsor novices: Bloomfield stud dominates four-year-old hunters, while Team Walker top quality novice cob field *H&H Plus*
Alex Robinson
2 July, 2021 10:02
Show animals of the future take to the rings, as novice cobs and four-year-old hunters start the second day of showing on royal turf
For the first time in 20 years ridden hunters took to the Castle Arena at the
2021 Royal Windsor Horse Show. Kicking off the day’s showcase was the four-year-olds. Despite only five entries being presented for judging, a worthy winner was found in Daphne Tierney’s home-bred grey lightweight Bloomfield President.
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