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Record FEI ban for rider of ‘nerve-blocked’ horse who suffered horrific fracture *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The FEI Tribunal found the rider guilty of horse abuse as well as breaching anti-doping rules resulting in a record fine and ban from competition. H&H explains the case and shares reaction to the outcome from campaigners Clean Endurance...

The rider of a horse thought to have been nerve-blocked who suffered a catastrophic open fracture in competition has been hit with a record fine and ban.

The 10-year-old gelding Castlebar Contraband had to be put down at a one-star endurance ride at Fontainebleau, France, in October 2016, after he sustained what the event organiser described as “the worst fracture I have ever seen” to his right foreleg. Castlebar’s leg, the attending vet said, was “only hanging from the skin and ready to fall off”.

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