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Dope-testing on the up in ‘high-risk’ competition areas *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

After eight endurance cases were heard by the FEI Tribunal during the past month, H&H finds out how the FEI’s risk-based strategic approach to dope-testing is paying off...

An increase in dope testing is on the cards for “high-risk” countries, the FEI has confirmed. The body has been increasing testing over the past four years and plans to expand this further.

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