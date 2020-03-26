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FEI Tribunal suspends rider in ‘landmark’ horsemanship decision *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Campaign group Clean Endurance said the ruling ‘sets a landmark precedent for endurance’, while the rider denied his riding was abusive to his horse...

A rider who repeatedly jabbed his horse in the mouth with a harsh bit and “no regard for the horse’s mouth or welfare” has been suspended from competition and advised to pass exams in horsemanship.

The FEI Tribunal found UAE endurance rider Rashed Hamoud Humaid Al Junaibi’s actions in a ride in Abu Dhabi last February were “totally out of line with all general principles of horsemanship”.

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