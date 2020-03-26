{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
FEI Tribunal suspends rider in ‘landmark’ horsemanship decision *H&H Plus*
Eleanor Jones
Campaign group Clean Endurance said the ruling ‘sets a landmark precedent for endurance’, while the rider denied his riding was abusive to his horse...
A rider who repeatedly jabbed his horse in the mouth with a harsh bit and “no regard for the horse’s mouth or welfare” has been suspended from competition and advised to pass exams in horsemanship.
The FEI Tribunal found UAE endurance rider Rashed Hamoud Humaid Al Junaibi’s actions in a ride in Abu Dhabi last February were “totally out of line with all general principles of horsemanship”.
{"content":"PHA+UGlwcGEgQ3Vja3NvbiwgYSBmb3JtZXIgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBuZXdzIGVkaXRvciBhbmQgbG9uZy10ZXJtIGNhbXBhaWduZXIgYWdhaW5zdCBwb29yIHdlbGZhcmUgYW5kIHJ1bGUtYnJlYWtpbmcgaW4gZW5kdXJhbmNlLCBicm91Z2h0IHRoZSBhYnVzZSBjYXNlLjwvcD4KPHA+U2hlIHN1Ym1pdHRlZCB2aWRlbyBvZiB0aGUgcmlkZSBpbiB3aGljaCB0aGUgMjIteWVhci1vbGQgY2FuIGJlIHNlZW4gbGVhbmluZyBiYWNrIGFuZCBwdWxsaW5nIG9uIHRoZSByZWlucyDigJxvdmVyIGFuZCBvdmVyIGFnYWlu4oCdLCB0aGUgVHJpYnVuYWwgc3RhdGVkLCBhZGRpbmcgdGhhdCB0aGUgcmlkZXIgd2FzIOKAnGNvbXBsZXRlbHkgdW5iYWxhbmNlZOKAnSBhbmQgaGlzIHJpZGluZyB3YXMg4oCcdG90YWxseSB1bmFjY2VwdGFibGXigJ0uPC9wPgo8cD5NcyBDdWNrc29uIGRlc2NyaWJlZCBoaXMgaG9yc2UgOCBNaW51dGXigJlzIGJpdCBhcyBsb25nLXNoYW5rZWQsIHdpdGggYSB0aWdodCwgY3Jvc3MtdHlwZSBub3NlYmFuZCwgdGhlIGJvdHRvbSBzdHJhcCBvZiB3aGljaCBjb21wcmlzZWQgYW4gZXhwb3NlZCBjaGFpbiwgdXNlZCB3aXRoIGZpeGVkLWxlbmd0aCBzaG9ydCByZWlucywgaGVsZCBieSB0aGUgbG9vcHMuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48ZGl2IGlkPSJhcGVzdGVyLTYiIGNsYXNzPSJhcGVzdGVyLWRlc2t0b3AgaGlkZGVuIj48L2Rpdj48c2NyaXB0PndpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzPXdpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzfHxbXTt3aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cy5wdXNoKHsiaWQiOiJhcGVzdGVyLTYiLCJjbGFzcyI6ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCIsInBsYWNlbWVudCI6ImRlc2t0b3AiLCJ0b2tlbiI6IjU4NTNjMzM1ODU0OGQ2NmMyNWNkZGIyYyIsImNvbnRleHQiOnRydWUsInRhZ3MiOiIiLCJmYWxsYmFjayI6dHJ1ZX0pOzwvc2NyaXB0PjwvcD4KPHA+U2hlIHNhaWQgdGhlIGZpeGVkLWxlbmd0aCByZWlucyBhbGxvd2VkIEFsIEp1bmFpYmkgdG8gbGVhbiBhbGwgaGlzIHdlaWdodCBhZ2FpbnN0IHRoZSBiaXQuPC9wPgo8cD7igJxBdCB2YXJpb3VzIHN0YWdlcywgTXIgQWwgSnVuYWliaSBpcyB0aHJvd24gYWJvdXQsIG1lYW5pbmcgdGhlIGhvcnNl4oCZcyBtb3V0aCBpcyByZXBlYXRlZGx5IGphYmJlZCBieSB0aGUgZm9yY2Ugb2YgaGlzIGJvZHl3ZWlnaHQs4oCdIHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+U2hlIGFsc28gcG9pbnRlZCBvdXQgdGhhdCB0aGUgbWFyZSBjYW4gYmUgc2VlbiBsaWNraW5nLCDigJxpbmRpY2F0aW5nIHNvcmVuZXNzIG9yIGRlaHlkcmF0aW9u4oCdLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkV4cGVydCB3aXRuZXNzIFdpbGxpYW0gTWlja2xlbSwgYSBGZWxsb3cgb2YgdGhlIEJyaXRpc2ggSG9yc2UgU29jaWV0eSwgZ2F2ZSB0aGUgVHJpYnVuYWwgaGlzIHRob3VnaHRzIG9uIHRoZSBiaXQuPC9wPgo8cD7igJxUaGUgcmVzdWx0IG9mIHRoZXNlIGZvcmNlcyBhbmQgcHJlc3N1cmUgb24gbmVydmVzIGFuZCBibG9vZCB2ZXNzZWxzIHdpbGwgbWVhbiBhZnRlciBpbml0aWFsIGRpc2NvbWZvcnQgYW5kIHBhaW4gdGhlIG1vdXRoIGFuZCBsb3dlciBqYXcgYXJlYSBpcyBhbG1vc3QgY2VydGFpbiB0byBiZWNvbWUgbnVtYiBkdXJpbmcgdGhlIGNvbXBldGl0aW9uLCBhbmQgaHlwZXJzZW5zaXRpdmUgYWZ0ZXJ3YXJkcyBkdWUgdG8gYnJ1aXNpbmcgYW5kIGxhY2VyYXRpb25zLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkhlIGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIG5vc2ViYW5kIHdvdWxkIGhhdmUgY2F1c2VkIOKAnHVuYWNjZXB0YWJsZSBwcmVzc3VyZeKAnSwgd2hpY2ggd291bGQgY2F1c2UgbnVtYm5lc3MgYW5kIHBhaW4sIGFuZCB0aGF0IHRoZXJlIHdhcyBubyBldmlkZW5jZSBvZiBhIGdvb2QgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gcmlkZXIgYW5kIGhvcnNlLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIHJldmVyc2UgaXMgdGhlIGNhc2UsIHdpdGggdGhlIGhvcnNlIGJlaW5nIHRyZWF0ZWQgYXMgYSBtYWNoaW5lIGFuZCBwcm9kdWNlZCBpbiBzdWNoIGEgd2F5IHRoYXQgdGhlIHVzZSBvZiBzdHJlbmd0aCBhbmQgdGhlIHN0cm9uZ2VzdCBvZiBiaXR0aW5nIGFuZCBub3NlYmFuZCBzb2x1dGlvbnMgaXMgcmVxdWlyZWQgdG8gcHJvZHVjZSBhIGNvbXBldGl0aXZlIHJlc3VsdCzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5BbCBKdW5haWJpIGRlbmllZCBhYnVzZSwgc3RhdGluZyB0aGF0IGhlIGRpZCBub3QgYmVsaWV2ZSB0aGUgaG9yc2Ugc3VmZmVyZWQgYW55IHBhaW4gb3IgZGlzY29tZm9ydCBmcm9tIGhpcyB0YWNrIG9yIHJpZGluZy4gSGUgc2FpZCA4IE1pbnV0ZSB3YXMgaW5zcGVjdGVkIGJ5IEZFSSB2ZXRzIHNpeCB0aW1lcyBkdXJpbmcgdGhlIGV2ZW50IGFuZCB0aGV5IHJhaXNlZCBubyBjb25jZXJucyBhYm91dCBoZWFkIGluanVyaWVzLiBUaGUgbWFyZSB3YXMgZXZlbnR1YWxseSBlbGltaW5hdGVkIGZvciBsYW1lbmVzcy48L3A+CjxwPkhlIGFkbWl0dGVkIHRoZXJlIHdlcmUgdGltZXMgd2hlbiBoZSB3YXMgdGlyZWQgYW5kIGhpcyBiYWxhbmNlIHdhcyDigJxsZXNzIHRoYW4gcGVyZmVjdOKAnSwgdGhlIFRyaWJ1bmFsIHJlcG9ydCBzdGF0ZXMsIGJ1dCBpdCB3YXMg4oCcYSBiaXQgZXh0cmVtZSB0byBleHBlY3QgY29uc3RhbnQgcGVyZmVjdCByaWRpbmcgcG9zaXRpb24gb3ZlciAxNDBrbeKAnSwgYW5kIGhlIGRpZCBub3QgZmVlbCBzaGUgd291bGQgaGF2ZSBwZXJmb3JtZWQgYXMgd2VsbCBhcyBzaGUgZGlkIGhhZCBzaGUgZmVsdCBwYWluIG9yIGRpc2NvbWZvcnQuPC9wPgo8cD5IZSBzYWlkIHdoZW4gaGUgZmVsdCB0aGUgbWFyZSBiZWNvbWluZyBzdHJvbmcsIGhlIHRyaWVkIHRvIHVzZSBoaXMgYm9keXdlaWdodCB0byBjb250cm9sIGhlciBzcGVlZCwgYW5kIHRoYXQgdGhpcyBkaWQgbm90IGluY3JlYXNlIHByZXNzdXJlIG9uIGhlciBtb3V0aC48L3A+CjxwPuKAnEV2ZXJ5b25lIGhhcyB0aGVpciBvd24gcmlkaW5nIHN0eWxlIGFuZCBzbyBsb25nIGFzIHRoZSBob3JzZSBpcyB3ZWxsIHRha2VuIGNhcmUgb2YsIGl0IGlzIGEgZGFuZ2Vyb3VzIGFwcHJvYWNoIHRvIGRpY3RhdGUgYWJvdXQgc3R5bGUs4oCdIGhlIHNhaWQsIGFkZGluZyB0aGF0IGhlIGJlbGlldmVzIHRoZSBtYXJl4oCZcyBsaWNraW5nIHdhcyBjYXVzZWQgYnkgaGVyIGRyaW5raW5nIGJlZm9yZSBhIHZldCBnYXRlLjwvcD4KPHA+QWwgSnVuYWliaSBzYWlkIHRoZSBicmlkbGUgd2FzIGNob3NlbiB0byDigJxtaW5pbWlzZSB0aGUgcmlzayBvZiBoZXIgYmVjb21pbmcgb3V0IG9mIGNvbnRyb2wgd2hpbGUgZW5zdXJpbmcgaGVyIHdlbGZhcmUgd2FzIG1heGltaXNlZOKAnSwgdGhhdCB0aGUgYml0IHdhcyBzaW1pbGFyIHRvIGEgRHV0Y2ggZ2FnLCB3aXRoIGEgbWlsZGVyIGNoYWluIHRoYW4gYSBzdGFuZGFyZCBjdXJiIGNoYWluLCBhbmQgdGhhdCBoZSB1c2VkIHRoZSBsb29wZWQgcmVpbnMgYXMgaGUgaGFzIHRyb3VibGUgaG9sZGluZyByZWlucyBub3JtYWxseSBvd2luZyB0byBoaXMgYmxpc3RlcnMuPC9wPgo8cD5EdXJpbmcgdGhlIGhlYXJpbmcsIE1zIEN1Y2tzb24gc2FpZCBzaGUgaGFkIGJlZW4gaW52b2x2ZWQgd2l0aCBlcXVlc3RyaWFuIHNwb3J0IGZvciBvdmVyIDQwIHllYXJzLCBhbmQgdGhpcyByaWRlIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIHdvcnN0IHNoZSBoYWQgZXZlciBzZWVuLjwvcD4KPHA+SW4gaXRzIGNvbmNsdXNpb24sIHRoZSBwYW5lbCBzdGF0ZWQ6IOKAnEl0IHNob3VsZCBiZSBvYnZpb3VzIGZvciBhbnkgcGVyc29uIHdpdGggbWluaW1hbCBob3JzZW1hbnNoaXAga25vd2xlZGdlIHRoYXQgbGVhbmluZyBiYWNrIGFuZCB0b3RhbGx5IG91dCBvZiBiYWxhbmNlIGZvciBzbyBsb25nIGFuZCBjb250aW51b3VzbHksIHdpdGggdGhlIGJpdCwgYnJpZGxlIGFuZCByZWlucyB1c2VkLCBpbmNyZWFzZXMgdGhlIGFtb3VudCBvZiBwcmVzc3VyZSB0byBhIHBvaW50IHRoYXQgW2l0XSBjYXVzZXMgb3IgaXMgbGlrZWx5IHRvIGNhdXNlIHBhaW4gb3IgdW5uZWNlc3NhcnkgZGlzY29tZm9ydCB0byBhIGhvcnNlLiBPZiBjb3Vyc2UsIHJpZGVycyBoYXZlIGRpZmZlcmVudCBzdHlsZXMgYnV0IG5vIHJpZGluZyBzdHlsZSwgaW5jbHVkaW5nIGphYmJpbmcgb24gdGhlIGhvcnNl4oCZcyBtb3V0aCwgc2hvdWxkIGNhdXNlIHVubmVjZXNzYXJ5IHBhaW4gdG8gYSBob3JzZS4gVGhpcyBjb250cmFkaWN0cyBvbGQgYW5kIGFsbCBwcmluY2lwbGVzIG9mIHJpZGluZyB0aGF0IHRoZSBGRUksIHJpZGVycywgdHJhaW5lcnMgYW5kIG9mZmljaWFscyB3b3JsZHdpZGUgbXVzdCB1cGhvbGQu4oCdPC9wPgo8cD5UaGUgcGFuZWwgbm90ZWQgdGhhdCBzZXZlcmFsIGl0ZW1zIG9mIHRhY2sgd29ybiBieSA4IE1pbnV0ZSBhcmUgbm93IGJhbm5lZCB1bmRlciAyMDIwIGVuZHVyYW5jZSBydWxlcywgYW5kIHNhaWQsIGFzIGl0IGhhcyBpbiBzaW1pbGFyIGNhc2VzLCB0aGF0IHRoZSBGRUkgc2hvdWxkIGludmVzdGlnYXRlIHdoeSBGRUkgb2ZmaWNpYWxzIGRpZCBub3QgcmVhY3Qgb24gYXBwYXJlbnQgaG9yc2UgYWJ1c2UgZHVyaW5nIGNvbXBldGl0aW9uLjwvcD4KPHA+QWwgSnVuYWliaSB3YXMgc3VzcGVuZGVkIGZvciB0aHJlZSBtb250aHMsIGZpbmVkIDIsMDAwIFN3aXNzIGZyYW5jcyAowqMxLDczMCkgYW5kIG9yZGVyZWQgdG8gcGF5IDMsMDAwIGZyYW5jcyBpbiBjb3N0cy4gQmVmb3JlIGhlIGNvbXBldGVzIGFnYWluLCBoZSBpcyDigJxzdHJvbmdseSBhZHZpc2Vk4oCdIHRvIOKAnHBhc3MgYWxsIHRlc3RzIHdpdGggZXhhbXMgYXZhaWxhYmxlIGF0IHRoZSBGRUkgQ2FtcHVzIHJlZ2FyZGluZyBob3JzZW1hbnNoaXDigJ0uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNyIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItbW9iaWxlIGhpZGRlbiI+PC9kaXY+PHNjcmlwdD53aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cz13aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90c3x8W107d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHMucHVzaCh7ImlkIjoiYXBlc3Rlci03IiwiY2xhc3MiOiJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSIsInBsYWNlbWVudCI6Im1vYmlsZSIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjxwPuKAnFRoaXMgZGVjaXNpb24gc2V0cyBhIGxhbmRtYXJrIHByZWNlZGVudCBmb3IgZW5kdXJhbmNlIOKAkyB3aGVyZSBtb3JlIGFuZCBtb3JlIGhhcnNoIGJpdHMgYW5kIHRpZ2h0IG5vc2ViYW5kcyBhcmUgYmVpbmcgZW1wbG95ZWQgaW4gYW4gYXR0ZW1wdCB0byBjb21wZW5zYXRlIGZvciBwb29yIHJpZGluZyBza2lsbHMgYW5kIGxhY2sgb2YgcHJvcGVyIHRyYWluaW5nIG9mIHRoZSBob3JzZSzigJ0gc2FpZCBhIHNwb2tlc21hbiBmb3IgY2FtcGFpZ24gZ3JvdXAgQ2xlYW4gRW5kdXJhbmNlLjwvcD4KPHA+4oCcVGhpcyBpcyB0aGUgc2l4dGggYWxsZWdhdGlvbiBvZiBob3JzZSBhYnVzZSBpbiBVQUUgZW5kdXJhbmNlIHRoYXQgaGFzIGJlZW4gc2FuY3Rpb25lZCBieSB0aGUgRkVJIFRyaWJ1bmFsIGluIHRoZSBwYXN0IDEyIG1vbnRocy4gRm91ciBvZiB0aGVzZSByZXN1bHRlZCBmcm9tIHByb3Rlc3RzIHRvIHRoZSBGRUkgYnkgQ2xlYW4gRW5kdXJhbmNlLCB0aGUgb3RoZXIgdHdvIGJ5IE1zIEN1Y2tzb24gaW5jbHVkaW5nIHRoaXMgbGF0ZXN0LuKAnTwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
Mohamed Ali Al Marzouqi, pictured above left, was wearing bid 71.
Credit: Clean Endurance/Youtube
A rider and trainer who used his reins to whip his horse and kicked it so hard that daylight could
Library image.
Credit: Bongarts/Getty Images
The rider said he used his reins to try to ’encourage’ his horse
Library image.
Credit: TREVOR MEEKS
Credit: TREVOR MEEKS
Five stables have been fined and their trainers have also been suspended
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}