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Petplan Equine Area Festival Championships 2020 hall of fame *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The long-awaited Petplan Equine Area Festival Championships 2020 at in full swing at Hartpury – let's hear it for this year's winners...

See next Thursday’s issue of Horse & Hound magazine (27 August) for reports from the Petplan Equine Area Festival Championships and the NAF Five Star Winter Championships at Hartpury

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