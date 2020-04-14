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Anna Ross: Sport should unite, not divide *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

Apart from the obvious jokes about what we will do with our redundant whips and spurs, many of our enthusiastic dressage community are wondering what we are all going to do with ourselves this summer. Knit our own haynets?

British Dressage and the British Equestrian Federation have recommended that riders don’t ride, trainers don’t train and judges don’t judge at present, even remotely and online, which has come as a blow to riders wanting to continue and trainers who are struggling to keep their businesses afloat.