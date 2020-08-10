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World-class sport as national champion crowned #BestofBolesworth *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Last Monday, PLA Halo Diamond returned to Louise Saywell, having spent lockdown with his owner — six days later, the pair became British Showjumping national champions at Bolesworth.

The 12-year-old gelding had been kept ticking over while competition was off but this was his first show with Louise since February.

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