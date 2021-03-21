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Hope for change in ‘fraught’ post-Brexit horse transport *H&H Plus*
Becky Murray
21 March, 2021 11:04
In our latest coverage of the post-Brexit issues affecting the equestrian industry, H&H attends an online conference on the current situation, and finds out what work is being undertaken to try to remedy the situation
TRAVELLING horses across borders has been “fraught with new challenges” since Brexit, but it is hoped change will come.
On 17 March the Road Haulage Association (RHA) hosted a webinar,
Haulier “Get Ready”: International Horse Transport, during which industry experts discussed issues experienced since Brexit, and reminded those travelling horses of the new extensive paperwork requirements and rules. Included in the requirements are export health certificates, customs declaration forms, animal transport authorisation, and vehicle approval certificates, as previously reported by H&H.
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