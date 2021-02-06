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Northern Ireland post-Brexit ‘loophole’ sparks equine welfare concerns *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Welfare charities are concerned about a number of reports of people trying to avoid the new regulations and costs by travelling from the EU to Britain via Northern Ireland. H&H finds out more

A leading charity has voiced animal welfare concerns over a “loophole” that could be adding hours to equine journey times to avoid new post-Brexit regulations.

The Brexit transition period ended on 31 December and with it came a host of complex new rules, requirements and taxes for those involved in moving horses from the EU and the Republic of Ireland to Britain.

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