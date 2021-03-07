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Horse world must unite to put Brexit issues on political agenda *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Industry experts at the National Equine Forum discussed how Brexit has been affecting business and everyday life, and look at what is being done to mitigate the impact

THE equestrian sector needs to unite to take a cohesive, coherent campaign on the effects Brexit is having on our industry, to UK and EU ministers.

Representatives from across the sector gave presentations on the impact on the sector since the end of the Brexit transition period on 31 December.

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