{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Work ongoing as Brexit delays spark horse welfare concerns *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Those travelling horses abroad since Britain left the EU have reported delays, on top of the extra costs and paperwork. H&H finds out from government and industry bodies what is being done about the issues

DELAYS at borders are causing welfare concerns as the equine industry negotiates post-Brexit realities.

Mixed experiences with waiting times at EU border control posts (BCP), an approximate 300% increase in costs and new paperwork are having a real impact.

You might also be interested in…