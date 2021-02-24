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Carl Hester: urgent rewrite of Brexit rules needed to avoid welfare problems in Calais *H&H Plus*
Carl Hester
24 February, 2021 12:05
THE bulbs are in bloom, the grass is growing and, by the time you read this column, we should have some more information around the Government’s lockdown exit strategy. I am looking forward to hearing this, as I’m sure the rest of
British Dressage’s (BD) 17,000 members are, too.
Dressage, as of course you will know, is all about training. It is so exciting to see the breadth of opportunities available within BD for horses of all shapes and sizes – not only to strut their stuff in the arena, but to be trained correctly along the scales of training.
Riders can take confidence that whether their equine partner is a 17.2hh warmblood, a patchy cob or a retrained racehorse; their mounts are judged according to the same scale of marking.
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