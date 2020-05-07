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Carl Hester: It won’t be like clicking a switch *H&H Plus*

Opinion
Carl Hester Carl Hester

On the day I am writing this, New Zealand has just begun to ease restrictions and emerge from one of the world’s most stringent lockdowns. Meanwhile, the UK has held a minute’s silence to remember those key workers who have given their lives during the coronavirus pandemic.

It is not over yet, and a lot of patience will be needed. Now is the time really to focus on the good things we have and to make the best of those. At the same time, there is a lot going on in the background to prepare for the time when restrictions ease in the UK.