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Temperature queries on Government’s new horse transport proposals *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The Government is proposing no horses be transported if the forecast external temperature is outside 5ºC to 30ºC, unless the vehicle has a thermo-regulation system. H&H speaks to veterinary, travel and sporting experts to find out their views...

STRICTER requirements around travelling horses when the mercury hits certain temperatures have been mooted by the Government.

Defra’s consultation on improvements to animal welfare in transport in England and Wales – which also features proposals to ban live exports for slaughter  – proposes stricter rules for transporting any horses on any length of journey outside certain temperatures.

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