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Temperature queries on Government’s new horse transport proposals *H&H Plus*
Lucy Elder
15 December, 2020 06:59
The Government is proposing no horses be transported if the forecast external temperature is outside 5ºC to 30ºC, unless the vehicle has a thermo-regulation system. H&H speaks to veterinary, travel and sporting experts to find out their views...
STRICTER requirements around
travelling horses when the mercury hits certain temperatures have been mooted by the Government.
Defra’s consultation on improvements to animal welfare in transport in England and Wales – which also features proposals to ban live exports for slaughter – proposes stricter rules for transporting any horses on any length of journey outside certain temperatures.
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‘EU rules prevented any changes to these journeys, but leaving the EU has enabled the UK Government to pursue these
Credit: Animal Welfare Institute
The trailers are banned for horses being travelled to slaughter
Libary image.
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A Defra webinar on 4 November explained in detail the steps anyone taking horses from Britain to EU member states
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