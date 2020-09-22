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What digital passports could mean for future horse travel *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

It is hoped the proposed digital passports would “ensure efficient cross-border movement of sport, racing and breeding horses” after the end of the Brexit process. H&H speaks to experts in government, governance and equine welfare about the issue...

PROPOSALS for digital horse passports have brought fresh hope of easing movement of horses between the UK and EU nations after Brexit.

The idea comes from the International Horse Sports Confederation (IHSC) taskforce for Brexit and EU animal health law, which comprises representatives of sport horse, breeding and racing bodies.

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