{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Calls to rethink turnout measures for horses to benefit their welfare *H&H Plus

Eleanor Jones Eleanor Jones

More individuals and organisations are adding their voices to calls for horses to be turned out daily with companions to comply with the 3Fs – freedom, forage and friends. H&H finds out more...

An Olympic gold medallist and a leading welfare charity have backed calls for owners to challenge how they keep their horses, especially in relation to turnout.

H&H reported last week on the top welfare concerns as ranked by experts (news, 30 July), including whether horses are managed to suit owners, or themselves.

May Robinson, a rider, instructor and former yard manager, has contacted UK equestrian associations to raise concerns over the number of horses still stabled 24 hours a day.

You may also be interested in…