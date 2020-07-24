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Fresh calls to put equine welfare over human convenience in UK horse management *H&H Plus*
Becky Murray
24 July, 2020 15:02
Research undertaken by the Royal (Dick) School of Veterinary Studies has found similar welfare concerns are currently facing horses in the UK as those highlighted by previous research released in 2016. H&H speaks to experts to find out what needs to change...
Delayed euthanasia and lack of biosecurity remain the biggest welfare concerns affecting UK horses, according to experts, as calls are made for owners to reconsider how they manage their horses.
Researchers from the Royal (Dick) School of Veterinary Studies asked experts including vets, charities including World Horse Welfare and the British Horse Society (BHS), and trainers, to rank what they thought were the most prevalent equine welfare concerns.
From their responses, 84 concerns were identified, then reduced and ranked into two top-10 lists; concerns affecting the UK horse population, and concerns affecting individual horses.
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