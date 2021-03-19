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Equestrian trade’s post-Covid recovery appears better than feared *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • The British Equestrian Trade Association has surveyed riders to find out the effect the past year has had on their riding, owning and spending. H&H finds out more, and what the industry can expect

    PARTS of the equestrian industry appear to be emerging from the worst of the coronavirus pandemic in a better position than had been feared, research indicates.

    The British Equestrian Trade Association (BETA) looked into how Covid had been affecting the horse world, from riding and horse-owning to spending and competing, in a similar manner to its four-yearly national equestrian survey.

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