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Disappointment as ban overturned for rider of horse who suffered fatal fracture in competition *H&H Plus*
Eleanor Jones
8 May, 2021 11:01
H&H finds out what the Court of Arbitration for Sport ruled on the case, and what the reactions of the FEI and welfare experts were to the decision
THE FEI and World Horse Welfare have both been disappointed by the overturning of
a record ban given to the rider of a horse who suffered a fatal injury in competition.
The Court of Arbitration for Sport (CAS) has eliminated all sanctions — a 20-year ban and a fine of 17,500 Swiss francs (£14,500) — given by the FEI Tribunal to UAE endurance rider Abdul Aziz Bin Faisal Al Qasimi last year, ruling that the burden of proof of horse abuse had not been sufficiently met by the FEI, so no sanctions for horse abuse could be imposed.
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