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Concerns as European studbooks refused UK permission since Brexit *H&H Plus*
Becky Murray
5 April, 2021 16:07
The ability ro register British-bred horses with EU studbooks — and vice versa — was possible when Britain was a member of the EU. Now special permission must be granted. H&H speaks to federations, breeders and the Government to find out more
CONCERNS have been raised around registering horses with foreign studbooks since Brexit after a German studbook was refused permission to operate in the UK.
Last week the Oldenburg Pferde told British breeders it had been denied permission from
Defra to register British horses. This follows a new requirement since Brexit that means EU studbooks must apply to Defra for an extension of breeding territory into the UK in order to register horses with foreign studbooks.
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