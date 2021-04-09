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Celebrating rare equine breeds’ abilities to ensure their survival *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Riders are urged not to overlook native breeds if they want to compete; as industry experts say celebrating all our rare breeds are capable of is key to securing their survival

    CELEBRATING the range of jobs native breeds can do is key if rare equines are to survive and thrive in today’s world.

    The call came at the Rare Breeds Survival Trust (RBST) Scotland “Back to the Future” virtual conference on 31 March.

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