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We must act now to save our equine heritage *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

This is not fake news, experts have warned: our rare native breeds will disappear before our eyes if we do not act now. H&H hears what measures are being taken and how science can help save our equine heritage

WE have to act now, if we want to save our equine heritage – and we have a range of scientific weapons in the fight for our rare breeds.

This was the topic of discussion at the first of two webinars held in advance, and as part of, the 2021 National Equine Forum, on 13 January.

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