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How a cloned Przewalski’s foal could help save species from extinction

Eleanor Jones Eleanor Jones

A foal has been cloned from a stallion who died decades ago, in hope this species will not become extinct. H&H finds out why increaasing genetic diversity is essential for survival and what this technology could mean...

THE birth of a Przewalski’s horse as a way of re-introducing diversity into the species’ gene pool is an example of the way cloning can benefit conservation and prevent extinction, experts believe.

Kurt, the first successfully cloned endangered Przewalski’s horse, was born in Texas, US, on 6 August. He is the clone of a “genetically important” UK-born stallion, cells from whom had been stored at the San Diego Zoo’s “frozen zoo” tissue bank since 1980.

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