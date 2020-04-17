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Good news for some rare breeds as numbers stablise *H&H Plus*
Lucy Elder
Despite five of the 12 equine breeds on the Rare Breeds Survival Trust 2020/21 watchlist being described as ‘critical’, H&H finds some positive news from those working for the breeds’ futures...
The latest figures on endangered equines “shine a light” on the efforts of those working to save at-risk breeds.
There are 12 equine breeds on the Rare Breeds Survival Trust (RBST) 2020/21 watchlist, with five of those in the “critical” category, meaning there are fewer than 300 breeding females.
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