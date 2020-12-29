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Your breed needs you: push to save our rare horses *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Societies and enthusiasts are asking “what’s in your paddock” in the hope of finding more breeding-age members of our rarest equine species. H&H finds out more

OWNERS of pure-bred rare-breed horses are urged to consider breeding from them this year as the fight to save our equine heritage goes on.

Five British horse breeds are listed as critical by the Rare Breeds Survival Trust, which means there are fewer than 300 registered breeding females: Cleveland Bays, Suffolks, Hackneys, Eriskays and Dales.

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