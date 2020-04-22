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Major fund set up to help hard-hit riding schools feed their horses *H&H Plus*
Lucy Elder
22 April, 2020 15:29
As riding schools across the country struggle to finance the care of their horses while there is no revenue coming in from lessons, the British Horse Society has stepped in to help. H&H finds out more about the plans...
Thousands of pounds is to be made available to help riding centres affected by the coronavirus pandemic care for their horses.
The British Horse Society (BHS) opened applications for its new hardship fund for approved riding schools’ horses and ponies on Friday (17 April) in response to the struggle many business owners are facing with no income and equines to care for (news, 16 April).
The ring-fenced funding is specifically for the welfare and care of horses, and 150 riding schools have so far applied.
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Ref Horse & Hound, 23 April 2020
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