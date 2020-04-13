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Equine welfare warning as virus restrictions hit riding schools hard *H&H Plus*
Eleanor Jones
13 April, 2020 15:03
H&H speaks to industry experts to understand the impact the restrictions put in place to help combat the pandemic are having on equestrian businesses such as riding schools and livery yards
There could be “catastrophic” equine welfare implications of the coronavirus pandemic, concerned stakeholders have warned. All businesses are affected by movement restrictions, but equestrian centres still have horses and ponies to care for, so staff cannot be furloughed.
Tim Downes, who owns Ingestre Stables in Stafford and is a Fellow of the British Horse Society, told
H&H Britain is “on the brink of a welfare catastrophe”.
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‘It’s a small gesture that we hope will make a positive difference’
Credit: Getty Images
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