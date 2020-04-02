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Ways to manage your horses during the coronavirus pandemic *H&H Plus*

Andrea Oakes

As many owners are making significant adjustments to their horse’s spring routines in response to the coronavirus pandemic, we’ve put some frequently asked healthcare questions to a panel of experts to help you decide what is best for your horse…

Emerging from the coronavirus crisis with a happy, healthy horse means thinking carefully about his management regime throughout the weeks ahead. While your decisions may be dictated by your own physical and financial circumstances, along with the current movement restrictions placed upon vets and farriers, it’s worth considering the long-term implications of what you do right now.

Should I open fields early to simplify management?

It’s tempting to turn horses out to save money and time, but bear in mind the season, says Lesley Barwise-Munro MRCVS.

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