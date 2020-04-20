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Equestrian business incorrectly told by police to close down *H&H Plus*
Eleanor Jones
20 April, 2020 17:56
The British Equestrian Trade Association is concerned that some businesses are being incorrectly targeted by enforcement officers when the government’s guidelines do not require these companies to stop operating. H&H finds out more...
Concerns have been raised that equestrian businesses may think they have to stop trading during the coronavirus pandemic, when this may not be the case.
In its guidance, the government has stated that “during this time of unprecedented disruption, the UK government is not asking all businesses to shut – indeed it is important for business to carry on”, adding: “Only some non-essential shops and public venues have been asked to close.”
The guidelines also state that going to work is an acceptable reason for people to leave the house during lockdown, if they cannot work from home.
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