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Insurance remains key during pandemic as rumours are debunked *H&H Plus*
Eleanor Jones
As rumours about how the crisis will impact on equine insurance claims circulate online, H&H asks a number of insurance professionals for their expert assessment of the situation...
Equestrians are encouraged to talk to their insurers and avoid listening to hearsay during the coronavirus pandemic.
As rumours spread online, insurers have assured clients they will consider cases carefully – and that they are there for guidance and advice, including on how premiums could be reduced.
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