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Pammy Hutton: Covid-19 puts our horses’ lives at risk *H&H Plus*

Opinion
Pammy Hutton Pammy Hutton

Lockdown means my family’s riding school has already taken a huge hit financially. And as I write, we’re waiting to hear if we have secured a substantial six-figure loan from the bank to stay afloat during the predicted prolonged shutdown and time to restart.

But something upsets me even more. Coronavirus has put the lives of 40 wonderful school horses here at Talland in jeopardy. We love them dearly, but they are also worth £1m.

Also keeping me awake at night is potentially losing our ability to train students for equestrian careers, to inspire people of all ages to enjoy riding and to hone the talents of Olympic riders to come.