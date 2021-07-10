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‘King of Barbury’ claims record seventh title *H&H Plus*
Catherine Austen
10 July, 2021 21:30
Find out what Andrew Nicholson said about his win and who else finished on the podium
Andrew Nicholson extended his extraordinary record in the CCI4*-S at Barbury Horse Trials by winning it for the seventh time in its 15-year history.
Riding Paul and Diana Ridgeon’s Swallow Springs, on whom
he also won the class the last time it took place, in 2019, Andrew was the fastest of the day across country with 7.6 time-faults to score a two-penalty victory over Wills Oakden and Macgregors Cooley and top the Barbury results 2021.
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