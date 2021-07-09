{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Sandman enjoys a sweetener in the CCI3*-S at Keysoe (2) *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • An experienced horse drops down a level to win, while Izzy Taylor scores a comeback double and Tokyo-bound horses enjoy a final run ahead of the Games at Keysoe (2)

    YASMIN INGHAM and Sandman 7 led from start to finish in the CCI3*-S at Keysoe (2) and completed on their dressage mark of 25.8.

    Yasmin has been riding Sue Davies and Janette Chin’s 15-year-old since the summer of 2018 and, although they have achieved some excellent results together – including second place in the under-25 CCI4*-L at Bramham in 2019 – this was their first victory.

    “I absolutely love him to bits, and it’s always special to win on a horse you love as much as that,” said Yasmin fondly. “He’s been a gem all week; he did a really soft and swingey dressage test, stayed very relaxed and hit every movement on the marker. I spoke to Sue and Janette after he’d showjumped clear and asked if they wanted me to give the cross-country a go for the win, and they said, ‘Absolutely, go for it.’

    .

    This report is also available to read in 8 July issue of Horse & Hound

    You may also be interested in…