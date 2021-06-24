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Alex Hua Tian: ‘Looking back on my first Olympics now, the whole thing was surreal’ *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • This Chinese eventer not only has two horses qualified for Tokyo, but is also steadfast in his aim to build the sport’s profile in China and globally, says Lucy Elder

    IT’S 13 years since Alex Hua Tian went to his first Olympics, riding as an individual for China, as the youngest-ever eventer to compete at the Games.

    Thirteen years on, returning as part of a team, he will still likely be among the youngest. But this is no longer the 18-year-old who took a year out of school. After two Olympics, including a top-10 finish in Rio, multiple World Championships and medal-winning Asian Games performances, Alex heads to Tokyo as part of a nation whose strength in equestrian sport is growing.

    “The whole dynamic is totally different,” says Alex, 31, looking ahead to riding as part of an Olympic team for the first time.

    This interview can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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