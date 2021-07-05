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Marius Voigt-Logistik: the horse that took an amateur to win Olympic gold *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Marius Voigt-Logistik’s consistency and desire to do right across country took his amateur rider to eventing’s peak. Pippa Roome remembers him

    TOP-CLASS horse sport becomes more professional every year, with riders, trainers and team staff striving for the marginal gains which will win medals, prize money and funding.

    But for five years through the middle of the 2000s, a brilliant German dentist and his genuine grey horse galloped through the professional ranks, putting in one excellent performance after another, snaffling up medals and eventually reigning supreme when they claimed the individual gold at the 2008 Beijing Olympics.

    Much of the charm of the Hinrich Romeike and Marius Voigt-Logistik story is down to Hinrich’s personality – every time he spoke about his horse, his admiration was palpable.

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    This exclusive feature, which forms part of the Horse & Hound Legends series, can also be read in the magazine, on sale date 1 July 2021

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