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Tales from Hartpury CDI: ‘It’s something I‘ve always dreamed of’ *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Sarah Higgins was delighted with her ninth place on a score of 67.87 with Alfranco in her first international grand prix at the NAF Five Star Hartpury CDI.

    “I was a bit daunted, I have to say, working in with my heroes beforehand,” said the Cheshire-based rider. “‘Alfie’ is an absolute legend – he was trained by Gillian Davison, and Richard Davison and Hannah Moody have been helping me with him.

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