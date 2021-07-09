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‘Carl made it look easy’: Fiona Bigwood wins Hartpury grand prix on British medallist *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • A beaming Fiona Bigwood believes that she has “really turned a corner” with Hawtins Delicato after winning the Hazlewoods-sponsored grand prix at the NAF Five Star Hartpury CDI.

    Fiona, who won team silver for Britain at the 2016 Rio Olympics, bought the Diamond Hit 13-year-old – a team bronze medallist at the 2018 World Equestrian Games – from Carl Hester in 2020. This was their first international grand prix victory together, and their best score – 74.09% – to date.

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