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‘As soon as I got on him, I knew he was back to his normal awesome self’: Alice Oppenheimer adds fourth 2021 Winter Dressage Championship title to her name *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Alice Oppenheimer added a fourth 2021 NAF Five Star Winter Dressage Championships title to her name when topping the Nupafeed advanced medium freestyle gold this afternoon (2 July).

    Alice was riding the 15.3hh 10-year-old son of Dimaggio, Headmore Dionysus, and they scored an impressive 78%. Alice’s nearest rival was Elder Klatzko, who scored 72.33% on Dior VIII, while Kate Smith was third on 71.11% riding Last Love.

    Read the full report from the Winter Dressage Championships in the 8 July 2021 issue of Horse & Hound magazine, and keep checking back to horseandhound.co.uk for more news and features.

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