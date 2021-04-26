{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Meet the hunting farrier who is heading to his third Olympics *H&H Plus*

Tessa Waugh

    • Nigel Perrott on the thrill of championship shoeing, and the joy of hunting with his daughter

    I don’t think I would have become a farrier if it weren’t for a wonderful man called Norman Crouch. He lived in Wiltshire near to where I grew up and he taught me to ride and then took me hunting with the South and West Wilts. As a child I would mess about on his farm at all waking hours.

    He had broodmares, youngstock, stallions and point-to-pointers and he could do everything for those horses from repairing his own tack to shoeing his own horses. He had an in-depth knowledge of horses that is rarely seen today.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

    You may also be interested in…