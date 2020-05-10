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All in a day’s work: meet the top riders’ nutrition consultant *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Dr Dan Martin on how he came to switch from the rugby world to horses – and one jockey’s disgusting Christmas dinner

I rather fell into the equestrian world. When I met my wife, who has showjumped since a young age, in 2012, I had never had anything to do with horses. I was working in rugby as a performance nutritionist.

In 2013, a nutritionist’s role came up with the Professional Jockeys Association (PJA); I applied because it was an appropriate job at an appropriate time, and got it. So within 18 months I had gone from having no interaction with the horse world, to having my personal and professional life taken over by it.