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Brookdale Limited Edition: the supreme maxi cob champion who was ‘a hippo in a former life’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

The grey maxi cob with a stellar tally both astride and side-saddle as well as a joyful attitude to life

Brookdale Limited Edition

STABLE NAME: Archie, a 10-year-old, 15.2hh maxi cob
RIDERS: Danielle Heath and Issy Mears
OWNER: Guy Mears
BREEDING: Unknown
BEST RESULTS: 2017; first HOYS maxi cob qualifier Moreton-in-Marsh, fourth HOYS maxi cob of the year final. 2018; first maxi cobs Royal Windsor, first RIHS maxi cob final, first HOYS maxi cobs Cheshire County, first maxi cobs Great Yorkshire, third HOYS maxi cob of the year final. 2019; first ladies’ show horse Royal Windsor, first RIHS maxi cob final, first HOYS maxi cobs Cheshire County, first HOYS maxi cobs Lincolnshire County, first ladies’ show horse Great Yorkshire. 2020; supreme of show BSHA autumn gala.

Show cobs are notoriously hard to find; the good ones are like gold dust. When Danielle Heath first caught a glimpse of a young Brookdale Limited Edition (Archie) trotting across Somerford Park at Cheshire Premier in the spring of 2017, she knew she needed him in her stables.

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