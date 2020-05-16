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Legends of the sport: eventing superstar – Ginny Elliot *H&H Plus*

Andrea Oakes

One of the first female Olympic medallists in eventing, Ginny Elliot also claimed three consecutive European titles and multiple wins at Badminton and Burghley to earn her place among the sport’s greats, discovers Andrea Oakes

Few have ridden across country with the panache of Ginny Elliot, the petite eventer whose distinctive purple colours blazed a trail around the sport’s toughest tracks. Yet Ginny delivered not just style, but substance.

During an astonishing decade, she dominated the international scene – claiming multiple Olympic, World and European Championship medals alongside a Badminton hat-trick and five Burghley wins. “We hit a real purple patch in the 1980s,” she recalls. “I’d had a tough time but, thankfully, everything suddenly clicked.”

She certainly made it look effortless. Fellow eventers admired her, spectators adored her and no pony-mad youngster’s bedroom was complete without posters of Priceless, Night Cap and Master Craftsman on the walls. But the polished performances came after an arduous climb to the top.

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