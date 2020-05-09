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Legends of the sport: 20-time champion jockey AP McCoy *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

As record-breaking careers go, few compare to that of 20-time champion jockey AP McCoy. From Grand National glory to knighthood, Hannah Lemieux charts his astonishing career

“Even in retirement, I still think about my failures and the races I didn’t win, more than I think about my achievements,” muses the 20-time consecutive champion jockey and all-time great Sir AP McCoy.

Many of us would find it unbelievable that the Northern Irishman cannot now sit back on his laurels and enjoy his accomplishments in the saddle, five years after retiring. Becoming the first jump jockey to ride to 4,000 victories, breaking Sir Gordon Richards’ record for most wins ridden in a season, two Gold Cups, a Grand National, a BBC Sports Personality of the Year crown, an OBE and a knighthood to top off a career that was successful at a meteoric level.